■リクルートが「ゼクシィ縁結び」のサービスを終了リクルートが2025年11月17日、運営する婚活サービス「ゼクシィ縁結び」と「ゼクシィ縁結びエージェント」のサービス終了を発表しました。オンラインマッチングの「ゼクシィ縁結び」は2026年3月末頃、結婚相談所の「ゼクシィ縁結びエージェント」は2026年6月末頃に提供終了を予定しています。結婚情報誌「ゼクシィ」を擁するリクルートが、なぜ婚活事業から撤退するのか。エージェ