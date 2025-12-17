レンジャーズからフリーエージェント（ＦＡ）となっていたクリス・マーティン投手（３９）が、レンジャーズと１年契約で合意したと１６日（日本時間１７日）、米スポーツ局「ＥＳＰＮ」のジェフ・パッサン記者が自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で報じた。マーティンは１４年にロッキーズでメジャーデビュー。１６、１７年には日本ハムで２年間で９２試合に登板して２勝２敗、２２セーブ４８ホールド、防御率１・１２をマークした