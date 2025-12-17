須永恵（福士蒼汰）と恋人の木下亜子（福原遥）は、共通の趣味である天文の本や望遠鏡に囲まれながら幸せな日々を送っていた。しかし実は本当の恵は1カ月前にニュージーランドで事故死しており、現在、亜子と一緒にいるのは、恵のふりをした双子の兄・涼だった…。スピッツの名曲「楓」を原案に、大切な人を失った男女がたどる切ない運命を行定勲監督が描いたラブストーリー『楓』が12月19日から全国公開される。本作で主要キャ