不動産投資を考えている人は、「高利回り」という言葉を目にすると心動かされるかもしれません。私もかつてはその1人で、24歳のときに「利回り10%」の物件を購入したことがあります。しかし今は、そのような物件に絶対に手を出すべきではないと断言できます。なぜなら、高利回りという魅力的な響きの裏には、取り返しのつかないリスクが隠されているからです。儲かるはずの投資物件が、最悪の場合、借金を背負いかねない可能性もあ