定年後、夫婦の距離感に悩む家庭は少なくありません。内閣府の調査では、日本の高齢男性は親しい友人を持たない割合が高く、家族以外の人間関係を持たない男性は4割にのぼります。その一例が、かつて大企業で本部長を務めた正徳さん（63歳・仮名）と妻・千鶴子さん（61歳・仮名）です。年収1,300万円、退職金3,000万円で経済的には安泰だったはずの老後で、千鶴子さんは「夫が自分の集まりに必ずついてくる」現実に直面していまし