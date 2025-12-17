NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。12月18日放送の第59話では、ヘブン（トミー・バストウ）がトキ（髙石あかり）の怪談に夢中になり続ける。 参考：『ばけばけ』トキがヘブンに伝える初めての怪談『鳥取の布団』のあらすじを解説 トキが怪談『鳥取の布団』を語り聞かせた第58話。 第59話では、トキとヘブンの怪談語りから一夜明けた。二人ともまだまだ話したりない、聞き足りないとなり、ヘブンは学校を休む