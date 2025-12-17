私（レイナ、35歳）には独身の頃から通っているバーがあります。友人のマコ（35歳）に紹介されたバーで、飲み仲間は10人ほど。10年くらいの付き合いになります。私が久しぶりにバーへ行くと、マコやツトムさん（40代）、ジュンさん（39歳）がいました。今回はジュンさんの奥さん（アキ、36歳）も一緒です。しかし奥さんは何度もジュンさんの飲酒量を制限し、場の空気を悪くするほど声を荒げます。私が奥さんの様子にイラ立って愚痴