滋賀県の三日月知事が12月16日の会見で発表した琵琶湖の水位低下問題。水位はマイナス73cm（12月16日午後4時半ごろ時点）まで下がっていて、取水制限が発動されるマイナス90cmに迫っています。京阪神1400万人の暮らしを支える琵琶湖。約400万年の歴史を持つ古代湖の特殊性、上流・下流の対立…琵琶湖をめぐる知られざる歴史を深掘りします。琵琶湖水位の基準「大阪湾の海面から85.614m」琵琶湖の水位測定における基準点は、