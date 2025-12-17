12月17日未明、静岡県沼津市で倉庫を焼く火事があり倉庫内から1人の遺体が見つかりました 【写真を見る】未明に倉庫を焼く火事 倉庫内で1遺体見つかる 警察が身元の確認急ぐとともに出火原因調べる＝静岡・沼津市 17日午前2時10分頃、沼津市大岡の個人所有の倉庫から煙が出ていると、近くの住民から消防に通報がありました。 火は、午前3時11分に消し止められましたが、倉庫内から1人の遺体が見つかりました。 現場は住宅街で