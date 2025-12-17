16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。当該年度に新記録を樹立した選手に授与する『JLPGA栄誉賞』が、申ジエ（韓国）に贈られた。【アワード写真集】妹弟子・金澤志奈のドレス姿が美しすぎるシーズン開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」を2位で終えると、不動裕理（13億7262万382円）を抜き、生涯獲得賞金で1位に立った。さらに、5月のメジャー「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」で優勝