日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、都内ホテルで2025年シーズンの国内女子ツアー優勝者、表彰者が集まる「JLPGAアワード2025」を開催した。今年4月のステップ・アップ・ツアー「大王海運レディス」でプロ初優勝を果たしたルーキー・青木香奈子は、日本のトッププレーヤーが集結する初の大舞台に心を躍らせた。【アワード写真】大胆スリット！脇元華のゴージャスドレス「私が思っていた以上にすごく華やかで、ここに入れる