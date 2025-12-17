米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、パイレーツが左腕グレゴリー・ソト（30）と1年775万ドル（約12億円）で合意したことについて分析している。ソトは昨季、オリオールズとメッツで計70試合に登板し、1勝5敗1セーブ、防御率4.18を記録した。今回の契約により、パイレーツはソトにとって過去5シーズンで5球団目となる。2019年にタイガースでメジャーデビューしたソトは、早くから終盤の重要な戦力として起用され、202