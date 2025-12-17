17日（水）は、日中は関東以外で雨や雪が降るでしょう。＜17日（水）の天気＞北海道では冬型の気圧配置が続き、日本海側で雪やふぶきになっています。上空には強い寒気が流れ込み、真冬の寒さになるでしょう。また、日本海から低気圧が近づくため、西日本の日本海側や北陸から雨が降り出す見込みです。大気の状態が不安定になるため、急な強い雨や落雷・突風に注意してください。午後は東北や太平洋側にも雨の範囲が広がり、東北や