俳優・中村倫也が主演を務める、2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（2026年1月16日スタート、毎週金曜後10：00※初回15分拡大）に登場するTORINNER（トリナー）の劇中の韓国デビュー曲「Top Tier」が配信開始された。同楽曲のMVは、17日午後6時に公開される。【写真】実力派そろい！圧倒的オーラを放つTORINNERドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人