メッツは16日（日本時間17日）、マリナーズからFAとなっていたホルヘ・ポランコ内野手（32）と2年契約を結んだことを発表した。今月13日（同14日）には2年総額4000万ドル（約62億4000万円）で契約合意したと報じられていた。両打ちで二、三塁、遊撃を守る内野手で、今季138試合の出場で打率・265、26本塁打、78打点を記録し、チームの24年ぶり地区優勝に大きく貢献した。オリオールズに移籍した通算264本塁打のアロンソに代わ