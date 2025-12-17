米大リーグ・ロサンゼルス・ドジャースの甘いマスクで知られる「王子」、タイラー・グラスノー投手（32）と11月に挙式を行った妻・メーガンさんが2025年12月15日、自身のインスタグラムを更新し、笑顔の夫婦ショットを披露した。ホリデーパーティーを楽しむメーガンさんは、ブラックドレスを着こなし、グラスノー投手と寄り添う2ショットなどを投稿。ホリデーパーティーを楽しむ姿を公開した。インスタグラムに投稿された写真のう