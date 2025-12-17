日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3318（-12.0-0.36%） ホンダ1584（-1-0.06%） 三菱ＵＦＪ2439（-38-1.53%） みずほＦＧ5710（+70+1.24%） 三井住友ＦＧ4941（+29+0.59%） 東京海上5697（-25-0.44%） ＮＴＴ155（-0.1-0.06%） ＫＤＤＩ2714（-4-0.15%） ソフトバンク215（-1.5-0.69%） 伊藤忠9508（+21+0.22%）