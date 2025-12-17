¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥É¥ë°Â¤ÎÎ®¤ì¤Ï·ÑÂ³¡¢¾åÃÍ¤¬½Å¤¤Å¸³«¤« ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï£±£±·î¤ÎÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡ÊNFP¡Ë¤¬Á°·îÈæ+6.4Ëü¿Í¤ÈÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°·î¤ÎNFP¤¬Á°·îÈæ-10.5Ëü¿Í¤ÈÍ½ÁÛ¤òÂç¤­¤¯Ä¶¤¨¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¥«·î¥Èー¥¿¥ë¤Ç¤Ï£´Ëü¿Í¤Û¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Êµ¨ÀáÄ´À°¸å¥Çー¥¿¤Ï£¹·î¤¬1²¯5959Ëü¿Í¡¢£±£±·î¤¬1²¯5955Ëü¿Í¡Ë¡£¼º¶ÈÎ¨¤âÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë°­²½¤Ç4.6¡ó¤È¤Ê