新日本プロレスは１７日までに来年１・５大田区総合体育館の主要カードを発表した。１・４東京ドームで棚橋弘至が引退し新日本プロレスにとって新たな歴史の幕が開くスタートとなる大会。メインイベントで「ＷＯＲＬＤＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２５」で優勝したザック・セイバーＪｒ．＆大岩陵平がＩＷＧＰタッグ王者・ＯＳＫＡＲ＆Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅに挑戦する。１５日に新日本プロレス事務所でザックと大岩は会見。ザック