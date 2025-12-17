女優の土屋太鳳が15日、自身のInstagramを更新。Netflixドラマ『今際の国のアリス』で共演した俳優の山崎賢人とのオフショットを公開した。【映像】土屋太鳳、我が子と一緒に大阪・関西万博を満喫 土屋は「今日の東京は冬らしい空気！いま、ふたご座流星群が見えるようですが流れ星を見ることが出来たかたはいらっしゃいますか？」と、ファンに問いかけた。続けて「うちでは昨日の夜中に母と弟が見ることが出来たようで