俳優の長澤まさみ（38）、見上愛（25）、佐々木蔵之介（57）、竹内涼真（32）が出演するJRAの新テレビCMが、28日から全国放送される。【映像】2026年の抱負を話す長澤まさみ新CMには、数々の名レースシーンの映像とともに、4人が目の前で起きる競馬の筋書きのないドラマを全身全霊で体感する姿が収められている。インタビューでは、1年を締めくくる「有馬記念」が近づいていることにちなみ、佐々木と竹内に今年1番大勝負した