大腸がんは早期に見つかれば完治が期待できる病気です。その入口となるのが便潜血検査ですが、陽性の場合はもちろん、陰性でも大腸がんが隠れているケースがあります。大腸カメラは日帰りで受けられる検査であり、ポリープを切除することで将来の大腸がん予防にもつながります。今回は、大腸がんを早期に発見できる大腸カメラについて坂口先生に解説していただきました。 監修医師：坂口 賀基（大塚駅前消化器内