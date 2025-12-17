韓国の青年層（19〜39歳）の生活満足度が、経済協力開発機構（OECD）の中で最下位圏にとどまっていることがわかった。特に30代前半の青年は、20代に比べて仕事や所得への満足度が低く、自殺率も高い傾向を示している。【注目】韓国の若者たちに広がる反中感情、原因は？国家データ処（旧・統計庁）国家統計研究院が12月16日に発表した「2025青年の生活の質報告書」によると、青年の生活満足度は10点満点で6.50点だった。「世界幸福