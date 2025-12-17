― ダウは302ドル安と3日続落、雇用・経済政策の先行きに不透明感 ― ＮＹダウ 48114.26 ( -302.30 ) Ｓ＆Ｐ500 6800.26 ( -16.25 ) ＮＡＳＤＡＱ 23111.46 ( +54.05 ) 米10年債利回り4.141 ( -0.037 ) ＮＹ(WTI)原油 55.27 ( -1.55 ) ＮＹ金 4332.3 ( -2.9 ) ＶＩＸ指数16.48 ( -0.02 ) シカゴ日経225先物 (円建て)49685 ( +225 ) シカゴ日経225先物 (ドル