中国のSNS・小紅書（RED）に13日、日本のタクシー運転手の驚きの行動に感動させられたとの投稿があった。投稿者の東京在住の女性によると、その日は友人の送別会があり、感傷的になっていたことも手伝って慣れないお酒をかなり飲んだ。解散したのは午前4時ごろ。意識がもうろうとしながらタクシーに乗り込み、しばらくして自宅前に到着。クレジットカードで支払い、レシートを受け取って降車した。しかし、家の中に入って服を脱い