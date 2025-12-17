KADOKAWAは、TLコミックレーベル「Pomme Comics」より『田部さんは食べられたい』(著：栗崎三号)のコミックス10巻を発売。コミックス10巻発売を記念し、佐和真中×桃山いおん出演のボイスコミックが公開された。ボイスコミックでは、『田部さんは食べられたい』コミックス1巻に収録されている田部さんと飯田くんの出会いを完全音声化。絶対に食べさせたい飯田くんと絶対に食べたくない田部さんのドキドキの攻防が描かれている。【