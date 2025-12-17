25年7月に開催されたセパタクロー世界選手権で初の金メダルを獲得した男子日本代表。協会発足から36年で悲願を達成した2025年、セパタクローの男子日本代表が金字塔を打ち立てた。7月にタイで行なわれた「第38回 KINGS CUP世界選手権大会」の「クワッド」種目で金メダルを獲得。日本にセパタクローが伝わって36年、4年に1度のアジア大会を含む主要国際大会で初めて世界の頂点に立った。【写真】空中の格闘技とも呼ばれるセパタク