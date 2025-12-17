アップルの低価格タブレット「iPad」の次期モデルに最新チップが搭載されると報じられています。 ↑異例の最新チップでユーザーを広げる？（画像提供／Maury Page／Unsplash） Macworldによれば、次期iPadにはアップルの「A19」チップが搭載されるとのこと。A19は2025年に発売された「iPhone 17」に搭載されており、最新世代のチップが低価格のiPadに採用されるのは異例です。なお、2025年3月に発売された現行のiPadは「A16