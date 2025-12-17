長嶋茂雄6月3日逝去 享年89「ブーちゃん、いいぞ！」デーブ大久保（野球解説者）「お〜い、ブーちゃん！」長嶋さんに試合中、一度だけ大声で呼び止められたことがあります。’94年の広島戦のことでした。重要な場面で三振を喫した僕は、悔しさのあまり地面にバットを振り下ろし、叩き折ってしまったんです。凡退したからといって道具に当たるのは厳禁。「やってしまった」と思いながらベンチに戻ると、呼び止められた。普段は温厚