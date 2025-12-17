釜本邦茂8月10日逝去 享年81規格外の天才の「パワフル伝説」川淵三郎（日本サッカー協会相談役）初めて見た時の衝撃は今でも忘れられない。当時、釜本はまだ高校生でした。代表のコーチからは「クマみたいにでかい選手がいるぞ」と聞いたので、のっそりした選手だなくらいに思っていました。ところが、対戦してみたら素早いドリブルで一瞬でゴール前に行くと、見たことない速さのシュートをドカンと放った。’64年の東京五輪ではフ