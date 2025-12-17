¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÌî°´¡Ê¤¸¤ó¤Î¡¦¤¢¤º¤µ¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ÜÆ°Ãæ¤Ë¼¯¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬ÂçÇË¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´éÌÌ¤¬·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¤Ú¤Á¤ã¤ó¤³¡Ä¼¯¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ´°Á´¤ËÂçÇË¤·¤¿¼Ö ¿ÀÌî¤Ï¡ÖÄà¤ê¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¥·¥«¤¬¤¤¤ÆÈò¤±¤­¤ì¤º¾×ÆÍ¡£¤½¤Î¾×·â¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£