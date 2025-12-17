コクヨ株式会社はこのほど、旧帝大・早慶上智の難関大に在籍あるいは卒業した子どもの保護者107人を対象に「受験期の親子のコミュニケーション」に関する調査を実施、結果を公表した。 【調査結果】プレッシャーかけないように…話題にも気を使う親心 受験期の子どもとの距離感について、58.9％の保護者が「悩んだ」と回答。デリケートな時期だけに、多くの家庭で子どもにどう声をかけるか気を使っている