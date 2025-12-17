俳優・松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（来年1月8日スタート／毎週木曜後9：00）の第1話ゲスト出演者が解禁された。【写真】本作でバッサリショートカットを披露した松嶋菜々子本作は、同局系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく社会派・痛快エンタ