【ニューヨーク＝木瀬武】１６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３０２・３０ドル安の４万８１１４・２６ドルとなり、３営業日連続で値下がりした。米労働省がこの日発表した１１月の雇用統計が市場予想を上回った一方、失業率は２０２１年以来の高水準となった。雇用情勢の先行きや金融政策を巡る不透明感が広がり、エネルギーや金融など幅広い銘柄で売りにつながった。ＩＴ企業の銘柄が多