モデルでプロ雀士の岡田紗佳（31）が17日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「明日17日(水)19:00〜フジテレビ『奇跡体験！アンビリバボー』に出演します！」と書き出した岡田。番組でのオフショットを披露した。ロングのポニーテール姿をアップ。「おもろすぎる実家でテレビ見てる感じで最高」とつづった。ファンからは「ロング可愛すぎます」「美しい」「可愛いすぎ！」「いい女」「美しい…岡田紗佳様