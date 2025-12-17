高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表が党首会談を行い、議員定数削減法案について来年の通常国会で成立を目指す方針を確認しました。【映像】握手をする高市総理と吉村代表「来年には成案を得ることができるように力を合わせていきたいと考えております」（高市総理大臣）「非常に難しい法案をですね、自民党でまとめていただいたこと、そのことについて私も感謝を申し上げました。その上でやはり大切なこと、これは成立を目指