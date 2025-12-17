サッカーのスペイン国王杯は16日、各地で3回戦が行われ、レアル・ソシエダードの久保建英はアウェーのエルデンセ戦に後半40分まで出場した。チームは2―1で競り勝った。マジョルカの浅野拓磨は0―1で敗れたアウェーのデポルティボ戦にフル出場した。（共同）