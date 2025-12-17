今季までプロ野球巨人でプレーしていた左腕グリフィンが、米大リーグで小笠原の所属するナショナルズと1年契約で合意したと16日、メジャー公式サイトが伝えた。年俸は550万ドル（約8億5千万円）で、最大100万ドルの出来高払いが付く。30歳のグリフィンは2023年から3年間巨人に在籍し、先発投手として通算18勝10敗、防御率2.57だった。（共同）