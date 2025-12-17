フィギュアスケート界で長く愛され続ける三原舞依選手。その柔らかな笑顔の奥には、競技者としてだけでなく、一人の人間として“誰かの力になりたい”という静かな意志がある。彼女が長年続けているヘアドネーションは、華やかなリンクとは対照的に、ひっそりと、しかし確かな優しい想いが込められている。小さな力でも届けたい。35cmに託した三原選手の想い今年５月、ヘアドネーションのためロングヘアからボブヘアにフィギュアス