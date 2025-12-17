８日に死去した映画監督の原田眞人さん（享年７６）の葬儀が１６日、都内の斎場で営まれ、２０２３年の映画「ＢＡＤＬＡＮＤＳバッド・ランズ」に主演した女優の安藤サクラらが参列した。原田さんの長男で俳優の原田遊人がスポーツ報知の取材に応じ、天国の父に向けて「感謝しかないです。『俺のおやじでいてくれて、ありがとう』と伝えたい」と語った。映画「わが母の記」（１２年）のワンシーンにちなみ、棺（ひつぎ）の