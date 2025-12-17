２０２３年から今季まで巨人で通算１８勝し、メジャー復帰を目指していたフォスター・グリフィン投手が１６日（日本時間１７日）、ナショナルズと年俸５５０万ドル（約８億５０００万円）プラス出来高総額１００万ドル（約１億５０００万円）の単年契約で合意したと米メディアが報じた。満額で６５０万ドル（約１０億円）となる。３０歳の左腕は２０１４年にロイヤルズからドラフト１巡目指名（全体２８位）されたが、メジャー