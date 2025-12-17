▼青森県（青森地方気象台・１７日５時）【津軽】くもり【下北】くもり【三八上北】晴れ後くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・１７日５時）【内陸】くもり後雪か雨【沿岸北部】晴れ後くもり【沿岸南部】晴れ後雪か雨▼宮城県（仙台管区気象台・１７日５時）【東部】くもり後雨か雪【西部】くもり後雪か雨▼秋田県（秋田地方気象台・１７日５時）【沿岸】くもり後雪か雨【内陸】くもり後雪か雨▼山形県（山形地方気象台・１７日５時）