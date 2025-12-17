【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、今年6月に19カ国を指定していた入国禁止・制限の対象国について、来年1月1日から計30カ国以上に拡大する布告に署名した。対象はアフリカ諸国が中心。公共の安全への脅威から米国を守るためとしている。ホワイトハウスが発表した。新たに入国禁止の対象とするのは、シリアやブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダンなど。これとは別に、パレスチナ自治政府が発行した渡航書類