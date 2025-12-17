住宅用太陽光パネルは、光熱費の高騰や災害対策への関心の高まりから、再び注目を集めています。一方で、設置には数百万円の初期費用がかかり、特に親世代が導入を検討する場合、「家計にどの程度のメリットがあるのか」を冷静に見極める必要があります。 そこで本記事では、太陽光パネルを導入した場合の売電収入や電気代削減効果を整理し、初期投資200万円が家計に与える影響や投資回収の考え方を解説します。 太陽