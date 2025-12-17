大和絵や浮世絵など日本の伝統的画法を用いて描く、ユーモラスな鳥瞰図や細密図が十八番。成田国際空港や東京メトロ日本橋駅のパブリックアートを手がけるかと思えば、書籍の挿画・装画などの活動も。エッセイ漫画シリーズ『すゞしろ日記』は4弾まで刊行している。比類ない作風で多くのファンを持つ山口晃さんによる初の漫画雑誌連載作『趣都』。著者を思わせる画家が指南する、アート論を聞きながらの街歩きエッセイ漫画の他にも