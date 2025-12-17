ニスモ・ブランドの新展開を発表日産自動車と日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）は、ニスモ・ブランドを通じて日産ブランドの価値向上を目指す新たな取り組みを発表した。【画像】ニスモ、オーテックなどNMCが手がけるカスタムカーたち全83枚NMCは、モータースポーツ事業、カスタマイズ事業、ヘリテージ・レストア事業の3つを中核に据え、日産ブランドの強化を図るとしている。日産とNMCが『ニスモ・ブランド』への新