新しい年のはじまりは、心も華やぐ甘い時間から。鎌倉五郎本店より、新春限定の『午年福BOX』が登場します。お正月ならではの縁起をぎゅっと詰め込んだ本商品は、人気スイーツと遊び心ある特典がひと箱に。月うさぎの世界観とともに、新年のご挨拶や家族団らんのひとときを彩ります。お祝いムードたっぷりの詰合せは、自分用にも贈り物にもぴったりな新春限定アイテムです♡ 新春限定の縁起スイーツBOX