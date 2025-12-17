長野県内にある宿泊施設の運営会社が、イスラエル人観光客の宿泊を断ったとして、イスラエル大使館が長野県に対し、抗議文書を送ったことがわかった。県は事実関係を調べた上で、国籍を理由とする拒否に受け取られかねない事案を確認したとして、運営会社に口頭注意した。県によると、イスラエルの旅行業者が１０月、運営会社に予約を照会した。交渉のＳＮＳのやりとりで、運営会社の経営者が「パレスチナの人々への行為に不満