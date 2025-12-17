【ロサンゼルス＝後藤香代】第９８回米アカデミー賞１２部門の候補を絞り込んだ「ショートリスト」が１６日に発表され、国際長編映画賞の日本代表作品「国宝」（李相日監督）が１５作品のリストに残った。メーキャップ・ヘアスタイリング賞の候補１０作品にも選ばれた。各国が１作品を出品できる国際長編映画賞では、８６作品が審査対象となった。１５作品から最終候補の５作品に絞り込む投票は来年１月１２〜１６日に行われ、