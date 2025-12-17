妊婦健診で突然気になりだした“頭の小ささ”からまさかの緊急帝王切開で出産へ。【在胎25週4日】という早い出産で生まれてきた661gという小さな赤ちゃんが無事に1歳を迎えられたとInstagramで反響を集めた。あまりの小ささに「本当に生きられるのか」という不安や、NICU（新生児集中治療管理室）での入院、生後に明らかになったダウン症など、次々と現れる困難。しかし、小さな体で懸命に生きる姿や成長の軌跡にSNSでは「命の尊